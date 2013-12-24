اليمن: التوصل إلى اتفاق يرسم خريطة سياسية جديدة للبلاد

أعلن جمال بنعمر، المبعوث الأممى إلى اليمن، أن ممثلين سياسيين فى البلاد توصلوا إلى اتفاق يرسم خريطة سياسية جديدة لليمن، ويعطى أقاليمه حكمًا ذاتيًا.

وقال بنعمر إن الاتفاق الجديد "يمهد لتأسيس دولة موحدة على أساس اتحادى وديمقراطي"، ويأتى بيان بنعمر اليوم الثلاثاء وسط انقسامات عميقة بين الجماعات السياسية حيث اختلفت الأحزاب الرئيسية حول اقتراح لتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم بدلاً من إقليمين.

وقال الحزب الاشتراكى أيضًا إنه يعارض الاتفاق لإعطائه لجنة صغيرة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادى مزيدًا من السلطة فى البت فى الخريطة النهائية.

ويأتى الاتفاق فى ظل وجود دعم قوى للانفصال قوية كما يحتوى على دعم واسع فى جنوب البلاد المضطرب.