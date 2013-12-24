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السبت القادم‎ .. الفلاحون يعلنون دعمهم للدستور فى مؤتمرعام بالقاهرة

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السبت القادم‎ .. الفلاحون يعلنون دعمهم للدستور فى مؤتمرعام بالقاهرة السبت القادم‎ .. الفلاحون يعلنون دعمهم للدستور فى مؤتمرعام بالقاهرة

أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

أكد الدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الفلاحون يعلنون تأييدهم ودعمهم للدستور فى مؤتمر عام بالقاهرة يوم السبت القادم 28 ديسمبر من الشهر الجارى، مشيراً إلى أن الدستور اختص الفلاحين بـ 13 مادة تساهم فى تحسين دخلة , ودفعة إلى زيادة معدلات انتاجه من المحاصيل الزراعية المختلفة تقديراً له على مجهوداته فى خدمة الأمن الغذائى القومى المصرى .

وأشار أبو حديد إلى أن المادة 17 من الدستور تكفلت بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى لكل مواطن لايتمتع بنظام التأمين , وحتى يتمتع بحياه كريمة , وأن المادة 18 تضمنت حق الرعاية الصحية المتكاملة للمزارع وفق معايير الجودة وإلزام الدولة بتخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى , وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين .

وأضاف الوزير أن المادة 29 من الدستور اعتبرت الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى , وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادة مساحتها , وتجريم الاعتداء عليها , وتنمية الريف , ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعى , وتسويق الحاصلات الزراعية وكذلك ألزمت المادة 30 الدولة بحماية الثروة السمكية , ودعم الصيادين , وتمكينهم من ممارسة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.

وأوضح أبو حديد أن المادة 33 من الدستور نصت على حماية الملكية بأنواعها الثلاثة ” العامة , والخاصة , والتعاونية” , كما تكفلت الدولة برعاية التعاونيات فى المادة 37 وكفل القانون حمايتها , ودعمها , واستقلالها موضحاً أن المادة 42 أكدت على أحقية العاملين بنصيب فى إدارة المشروعات.

ونظم القانون تمثيل صغار الفلاحين بنسبة لاتقل عن 80 % فى الجمعيات الزراعية التعاونية , إضافة إلى حق المواطنون فى تكوين الجمعيات كما نص عليه الدستور فى المادة 75 , وإنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى بالمادة 76 على أن ينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها طبقاً لنص المادة 77 .

وأكد الوزير أن الدستور أنصف الفلاحين واحترم إرادتهم وأدميتهم منذ صدور دساتير السابقة، مؤكداً أن المادة 180 أقرت انتخاب المجالس المحلية بالاقتراع السرى لمدة 4 سنوات على أن تلتزم المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية الشاملة , أما المادة 243 فتعمل الدولة على تمثيل الفلاحين تمثيلاً ملائماً فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور على النحو الذى يحدده القانون مؤكداً أن مكاسب الفلاحين سبباً فى تأييد ودعم الفلاحين للدستور تأييداً مطلقاً.

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