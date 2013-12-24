بالصور| المئات بدمياط يتوعدون الإخوان خلال تشييع جثمان أحد ضحايا تفجير المنصورة

كتب : سهاد الخضري منذ 38 دقيقة

توعد المئات من أهالي دمياط، عناصر جماعة الإخوان المحظورة، خلال تشييع جثمان الشهيد محمد أحمد صابر مطاوع، "23 عاما" الذي استشهد صباح اليوم في الحادث الإرهابي الدامي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية.

وانطلقت الجنازة من أمام مسجد النصر بدمياط، بعد أداء صلاة الجنازة، بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة، وممثل الكنيسة الأرثوذكسية الأب بندلموت، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس، وممثلين عن وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وعدد من القوى السياسية.

ووصلت تشكيلات الأمن المركزى للمسجد لتأمين الجنازة، كما وصلت عدة سيارات إسعاف ومطافئ، وسط تعالي الهتافات المطالبة بالقصاص من جماعة الإخوان المحظورة، وبكاء والدة الشهيد وعدد من أفراد أسرته الذين حملوا علم مصر.