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الجواشنة تشيع العقيد "سامح السعودي" هاتفة: لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله

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الجواشنة تشيع العقيد "سامح السعودي" هاتفة: لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله الجواشنة تشيع العقيد "سامح السعودي" هاتفة: لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله

كتب : نظيمة البحراوي منذ 36 دقيقة

شيع الآلاف من أهالي قرية "الجواشنة" التابعة لمركز ديرب نجم، منذ قليل، جثمان الشهيد العقيد سامح السعودي مدير الرقابة الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، والذي استشهد مع 13 آخرين خلال أحداث الانفجار الذي تعرضت له مديرية أمن الدقهلية فجر اليوم.

اتشحت القرية بالسواد، وشارك فى تشييع الجثمان جموع الأهالي من مختلف الأعمار، مرددين هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله، القصاص القصاص"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وإعدامهم في ميادين عامة.

يذكر أن الشهيد لديه ثلاثة أبناء (ولد وبنتان) ووالدته سيدة مسنة.

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