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ننشر مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة

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ننشر مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة ننشر مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالجيزة

ينشر "اليوم السابع"، جدول امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2013 / 2014، لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعد إقراره من الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة.

وتبدأ الامتحانات يوم الأحد 12 يناير وتنتهى يوم الخميس 23 يناير، وتستمر لمدة ستة أيام وتتوقف اعتبارًا من الاثنين 13 يناير حتى الخميس 16 يناير ، بمناسبة المولد النبوى الشريف والاستفتاء على الدستور وتجهيز اللجان والفرز، كما تتوقف يوم الأحد 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس عند الإخوة المسيحيين.

وتبدأ الامتحانات لأول ماده الأحد 12 يناير ماده لغة عربية وخط، ثم السبت 18 يناير ماده علوم وتربية فنية، الاثنين 20 يناير ماده اللغة الأجنبية والتربية الدينية، الثلاثاء 21 يناير ماده جبر وإحصاء والحاسب الآلى، الأربعاء 22 يناير ماده هندسة، الخميس 23 يناير ماده الدراسات الاجتماعية.

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