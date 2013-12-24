عمرو موسي ناعيا شهداء الدقهلية: نقف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الدولي المنظم

كتب : فاطمة النشابي منذ 57 دقيقة

أدان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الحادث الذي استهدف مبنى مديرية أمن الدقهلية في وقت مبكر من صباح اليوم، والذي راح ضحيته 13 شهيدا وأصيب 134 آخرون حتى الآن.

وكتب "موسى" عبر حسابه الخاص على "تويتر": "العملية الإرهابية الخسيسة التي نفذت في المنصورة تثبت للجميع أن مصر تواجه إرهاباً منظماً تقوم به مجموعات مدربة وليس فقط ردود أفعال أو حوادث فردية".

وأضاف "مصر الدولة تواجه الإرهاب الدولي المنظم، وشعب مصر يقف يداً واحدة اليوم ليستأصل شأفة الإرهاب والإرهابيين ومن يدعمونهم".

وختم "أتقدم بالعزاء إلى وزارة الداخلية، وإلى أهل المنصورة، وإلى ذوي الضحايا، ونواسي شعب مصر كله في ضحايا هذا العمل الإجرامي".