"غد الثورة": كل من صعد لمنصة "رابعة" وتحدث عن العنف مسؤول عما يحدث للمصريين

كتب : محمود عباس منذ 4 دقائق

أدان الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، تفجير المنصورة الإرهابي، مؤكدًا أن من يرتكب هذه الأعمال مجرم وخائن وعميل، وأضاف أن هذا الحادث هو الرسالة الأخيرة لكل مَن يتحدث عن "الانقلاب"، موضحًا أن الوطنية والدين يفرضان، الآن، على الجميع التوحّد لمكافحة ودحر هذا الإرهاب.

وقال محيي الدين، في تصريحات صحفية، إن كل مَن صعد على منصة "رابعة" واستدعى العنف وتحدّث عنه يتحمّل كل هذه الدماء التي أُريقت بما فيها دماء فض الاعتصام.

وطالب نائب رئيس غد الثورة ما يُسمى بـ"جبهة دعم الشرعية"، وفي صدارتهم تنظيم الإخوان المسلمين، أن ينخرطوا، فورًا، في العمل السياسي من خلال الاعتراف بخارطة الطريق والإعلان عن قبول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وإلا فلا يتصوّر منهم أحد أن له مستقبلاً في مصر على كل الأصعدة.

واختتم محيي الدين تصريحاته بدعوة المصريين جميعًا للترحّم والاستغفار للشهداء وإقامة صلاة الغائب عليهم يوم الجمعة المقبل في كل مساجد مصر، وأن يعلن المصريون بصوت واحد أنه لا مكان للإرهاب بينهم، مستنكرًا موقف كل سياسي وإعلامي لا يدرك شعرة معاوية التي تفرّق بين رفضه لما حدث بعد 3 يوليو وبين موقفه من توفير الدعم السياسي، ولو عن غير عمد، لجماعات وتنظيمات لا تعرف إلا القتل لغة لها.