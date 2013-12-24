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«الأمم المتحدة»: العثور على «مقابر جماعية» في جنوب السودان

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«الأمم المتحدة»: العثور على «مقابر جماعية» في جنوب السودان «الأمم المتحدة»: العثور على «مقابر جماعية» في جنوب السودان

قالت منظمة الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنه تم العثور على «مقبرة جماعية» تضم قرابة 75 جثة، في ولاية الوحدة، بجنوب السودان، ومقبرتين جماعيتين أخريين في العاصمة جوبا، بعد أعمال عنف عرقية.

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، المتصارعين في جنوب السودان بحماية المدنيين، وحذرت من أن القادة العسكريين والزعماء السياسيين «قد يمثلون للمحاكمة لارتكاب جرائم حرب».

وقالت «بيلاي» إن «حالات القتل الجماعية التي تتم خارج نطاق القضاء، والتي تستهدف أشخاصًا على أساس العرقية والاعتقالات الاستبدادية تم توثيقها في الأيام الأخيرة».

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، أن «جثث الأشخاص البالغ عددهم 75 جثة، والتي عثر عليها في مقبرة جماعية في (بنتيو) يعتقد أنهم تابعون لـ(الجيش الشعبي لتحرير السودان)».

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