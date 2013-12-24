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صفحات «الإخوان» تشمت في «انفجار المنصورة»: «مسلسل هابط»

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صفحات «الإخوان» تشمت في «انفجار المنصورة»: «مسلسل هابط» صفحات «الإخوان» تشمت في «انفجار المنصورة»: «مسلسل هابط»

اتهمت صفحات إخوانية وأعضاء منتمون للجماعة عبر «فيس بوك» الفريق أول عبدالفتاح ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بارتكاب «انفجار المنصورة»، ووصفوا الحادث بـ«المسلسل الهابط دون حرفية».

وقالت عائشة خيرت الشاطر في حسابها على «فيس بوك»: «حادث المنصورة يهدف لجرنا لمسلسل التفجيرات المزعوم، نفس المسلسل الهابط القديم دون ابتكار أو حتى حرفية أو مهنية في التخطيط أو التنفيذ».

وقالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة إن «انفجار المنصورة محاولة لتهيئة الرأي العام لتفويض جديد ومذبحة جديدة قبل الاستفتاء».

وطالبت صفحة «نبض الإخوان» وزير الداخلية بـ«الاستقالة»، وبررت طلبها قائلة: «رجل لا يستطيع حماية مديرية أمنه، كيف يستطيع حماية شعبه».

وحمّل الناشط الإخواني أحمد عبدالباسط عبر «فيس بوك» أجهزة الأمن مسؤولية التفجير، وقال: «عندما فشل الانقلاب العسكري في تثبيت نفسه توجه إلى الخطة الأخيرة وهي افتعال الإرهاب ليشرعن نفسه بحجة حفظ الأمن».

ونشرت بوابة الحرية والعدالة موضوعًا بعنوان «اتهامات الببلاوي الجاهزة وتنبؤات إعلام الخيانة تؤكد أن التفجير من صناعة النظام»، اتهمت فيه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم، بـ«تدبير انفجار المنصورة».

كان انفجار هز مديرية أمن الدقهلية، صباح الثلاثاء، أسفر عن سقوط 13 شهيدًا، وإصابة 133 آخرين، فيما تحطمت عشرات السيارات والمباني المجاورة، فضلًا عن انهيارات كبيرة في مبنى مديرية الأمن.

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