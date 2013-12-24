إطلاق إسم أليكسيس سانشيز على أحد شوارع تشيلي

سانتياجو، (إفي): أعلن عمدة بلدة توكوبيا بشمالي تشيلي، سان رومان، إطلاق إسم مواطنه أليكسيس سانشيز لاعب برشلونة الإسباني على أحد شوارعها.

وتم التصديق على القرار بالإجماع من قبل مجلس البلدية وسيتم البدء في تنفيذه رسميا الخميس المقبل، وفقا لما قال رومان في حسابه على شبكة (تويتر).

وأضاف رومان "سعداء بهذا التكريم لابن توكوبيا، من الآن شارع كوارتا بونيينتي سيصبح اسمه أليكسيس سانشيز".

يشار إلى أن اللاعب يقضي كل موسم أعياد ميلاد في مسقط رأسه الواقع على بعد ألف و551 كلم من العاصمة سانتياجو في إقليم أنتوفاجاستا حيث يهدي الأطفال الفقراء الكثير من الألعاب.

يذكر أن اللاعب سيشارك الخميس المقبل في مراسم تغيير اسم الشارع رسميا بجانب افتتاح خمسة ملاعب لكرة القدم كان مول تجهيزها.