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هتافات ضد الإخوان وصورة السيسي في جنازة شعبية وعسكرية لـ12 من شهداء الدقهلية

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هتافات ضد الإخوان وصورة السيسي في جنازة شعبية وعسكرية لـ12 من شهداء الدقهلية هتافات ضد الإخوان وصورة السيسي في جنازة شعبية وعسكرية لـ12 من شهداء الدقهلية

كتب : صالح رمضان منذ 45 دقيقة

شارك الآلاف من أهالي مدينة المنصورة وقرى ومدن في تشييع 12 من ضحايا تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية في جنازة عسكرية وشعبية انطلقت من مسجد النصر باتجاه ميدان الشهداء وبحضور القيادات السياسية والدينية والتنفيذية.

وتحوّلت الجنازة إلى مظاهرة ضد جماعة الإخوان، ورددوا الهتافات المعادية لها "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله"، ورفعوا صورة الفريق أول عبدالفتاح ، وزير الدفاع.

وبدأت الجنازة من المسجد وتم وضع الجثامين أعلى سيارات الإطفاء، وتم عمل المراسم وسط عزف الموسيقى العسكرية.

وأكد مصدر طبي أن الشهيد الثالث عشر لم تتمكن الجهات الرسمية من الإجراءات الخاصة به فتم عمل جنازة 12 شهيدًا.

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