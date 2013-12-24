إخلاء الشوارع المحيطة بمديرية أمن الإسكندرية تحسبا لأي أعمال إرهابية

كتب : هيثم الشيخ منذ 40 دقيقة

أخلت مديرية أمن الإسكندرية الشوارع الميحطة بها، وقامت بتحويل مسارات السيارات بشارع 15 مايو، المحور الرئيسي بمنطقة سموحة، وكافة الشوراع الميحطة بالمديرية، كإجراء احترازي تسبحًا لحدوث أي أعمال إرهابية تستهدف المديرية.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إنه تم إخلاء الشوارع المحيطة بالمديرية؛ لتأمينها، ولتأمين كافة المباني المحيطة بها، وتسحبًا لحدوث أي أعمال إجرامية.

وأضاف العبد، أن المديرية أخدت العديد من الإجراءات لتأمينها، والعديد من المنشآت الشرطية بالمدينة، بالتعاون مع ضباط الأمن الوطني، والبحث الجنائي، والأمن العام، والأمن المركزي.

وأحاطت تشكيلات الأمن المركزي بمحيط مبني المديرية، وتم وضع عددًا من الحواجز الحديدية بمحيط مقر المديرية، لتأمينها بالكامل.