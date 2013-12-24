ريهام السهلى (للوطن) سعيدة بالعودة لماسبيرو ..وتربطني علاقة طيبة بقناة المحور .

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 24-12-2013 14:39

فى تصريح خاص (للوطن) اعربت الاعلامية ريهام السهلى عن سعادتها الشديدة بالعودة مرة اخرى للعمل على شاشة التليفزيون المصرى حيث انها احد ابناء ماسبيرو وتعلمت الاعلام على يد نخبة كبيرة من اعلاميي التليفزيون مثلها مثل الكثيرين من ابناء التليفزيون الذين تعلموا داخل ماسبيرو وخرجوا للعمل فى الفضائيات الخاصة واثروا شاشتها المختلفة من مذيعين ومخرجين وفنيين ,كما اضافت السهلى انها لم تترك قناة المحور بسبب اى خلافات بينها وبين الادارة بالعكس فان السنوات التى عملت بها قد استفادت منها الكثير وتربطها بجميع العاملين والمسئولين هناك كل مودة واحترام وتتمنى لهم النجاح والتوفيق,واكدت السهلى ان برنامجها الجديد توك شو بعنوان (على اسم مصر) وستقدمه خمس مرات اسبوعيا مع الدكتور خالد ابو بكر وسيصور في احد استوديوهات مدينة الانتاج الاعلامى الذى يجرى تجهيزه حاليا ,واكدت في النهاية انها تراهن علي مدي الاختلاف الذي سيحمله البرنامج وسط برامج التوك شو الاخري .