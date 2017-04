كتب : انتصار حسني الثلاثاء 24-12-2013 15:42

استعان المسئولين فى قطاع الاخبار بماسبيرو بشاشة قنوات on tv لنقل البث المباشر للحادث الارهابى الذى وقع مساء امس بجوار مديرية امن الدقهلية ,حيث قام التليفزيون ببث الحدث بعد وقوعه باكثر من ساعتين من خلال شاشة on tv على القناة الاولى والفضائية المصرية ,فى حين تم ضم القناتين الثانية والنيل للاخبار وقام المسئولين فى النيل للاخبار ايضا بنقل الصورة من قناة on ولكن بعد اخفاء اللوجو الخاص بها