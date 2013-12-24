محمد صبحي يطالب بإعلان حالة الحرب.. ومنع المظاهرات مهما كانت الأسباب

كتب : جهاد أحمد منذ 29 دقيقة

قال الفنان محمد صبحي، إن تفجير المنصورة جريمة جديدة يرتكبها الإخوان في حق الشعب المصري.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور2" أن مصر مستهدفة من منظمات وجهات خارجية، مطالبًا الفريق أول عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الحرب، ومنع المظاهرات مهما كانت الأسباب حفاظًا على أمن مصر.

وتساءل صبحي، ما الذي ننتظره من أجل إعلان جماعة الإخوان جماعة "إرهابية"؟، مطالبًا بتجاهل من وصفهم بـ"دكاكين حقوق الإنسان"، متسائلًا أين حقوق الإنسان والمصريين يُقتلون أثناء حماية وطنهم.