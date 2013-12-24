أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

نجمات هوليوود يتحولن إلى أميرات بتصاميم Carolina Herrera

Google+ Print
نجمات هوليوود يتحولن إلى أميرات بتصاميم Carolina Herrera نجمات هوليوود يتحولن إلى أميرات بتصاميم Carolina Herrera

عرفت المصممة Carolina Herrera بتصاميمها الملكية المتقنة حتى كانت واحدة من أكثر المصممات اللواتي تتكرر أسماؤهن باستمرار على السجادة الحمراء. 

بلمساتها تتحول نجمات هوليوود إلى أميرات يتهادين على السجادة الحمراء، بحيث تضفي عليهن شيئاً من الفخامة والرقي، إذ لا يمكن أن ننسى الإطلالة الأنيقة التي اختارتها الممثلة Zhang Ziyi بفستان ملكي ذي طبعات رمادية على السجادة الحمراء لمهرجان "كان"، ولا إطلالة Lucy Liu بفستانها المورد في حفل "Golden Globes" لهذا العام. 
وفي حفل "Met Gala" اختارت كل من: Emily Blunt، وMinka Kelly تصاميم المبدعة كارولينا هيريرا، فظهرت الأولى بفستان أسود رائع زينته بإكسسوارات ذهبية براقة، بينما اختارت الثانية فستاناً باللون البنفسجي، فحصلت على لوك رائع وجذاب. 
تعمد بعض النجمات اختيار الفساتين القصيرة، فيجدن ما يناسبهن في تصاميم هيريرا كما في إطلالة Sandra Bullock أثناء الترويج لفيلمها الجديد، أو لوك الممثلة الشابة Crystal Reed بفستان قصير بقصة ناعمة. 
شاهدي في الصور أجمل النجمات بتصاميم كارولينا هيريرا، واختاري النجمة الأجمل بينهن. 

 

سيعجبك أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي