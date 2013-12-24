نجمات هوليوود يتحولن إلى أميرات بتصاميم Carolina Herrera

عرفت المصممة Carolina Herrera بتصاميمها الملكية المتقنة حتى كانت واحدة من أكثر المصممات اللواتي تتكرر أسماؤهن باستمرار على السجادة الحمراء.

بلمساتها تتحول نجمات هوليوود إلى أميرات يتهادين على السجادة الحمراء، بحيث تضفي عليهن شيئاً من الفخامة والرقي، إذ لا يمكن أن ننسى الإطلالة الأنيقة التي اختارتها الممثلة Zhang Ziyi بفستان ملكي ذي طبعات رمادية على السجادة الحمراء لمهرجان "كان"، ولا إطلالة Lucy Liu بفستانها المورد في حفل "Golden Globes" لهذا العام.

وفي حفل "Met Gala" اختارت كل من: Emily Blunt، وMinka Kelly تصاميم المبدعة كارولينا هيريرا، فظهرت الأولى بفستان أسود رائع زينته بإكسسوارات ذهبية براقة، بينما اختارت الثانية فستاناً باللون البنفسجي، فحصلت على لوك رائع وجذاب.

تعمد بعض النجمات اختيار الفساتين القصيرة، فيجدن ما يناسبهن في تصاميم هيريرا كما في إطلالة Sandra Bullock أثناء الترويج لفيلمها الجديد، أو لوك الممثلة الشابة Crystal Reed بفستان قصير بقصة ناعمة.

شاهدي في الصور أجمل النجمات بتصاميم كارولينا هيريرا، واختاري النجمة الأجمل بينهن.

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