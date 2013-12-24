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ضابط بالمفرقعات يوجه عشر وصايا للمواطنين ورجال الشرطة لتلافي التفجيرات

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ضابط بالمفرقعات يوجه عشر وصايا للمواطنين ورجال الشرطة لتلافي التفجيرات ضابط بالمفرقعات يوجه عشر وصايا للمواطنين ورجال الشرطة لتلافي التفجيرات

الداخلية

وجه المقدم محمد نبيل عمر مدير إدارة المفرقعات بالإسماعلية 10 توصيات للمواطنين ورجال الشرطة، لتلافى الإنفجارات، قائلا: أخى المواطن تعامل مع المنشأة التى تعمل فيها مثلما تتعامل مع منزلك، طبق نفس إجراءات التأمين التى تتبعها فى منزلك بمحل عملك.
> وأضاف نبيلفي تصريحات خاصة لـ”ONA” : أنت من تستطيع أن تكتشف كل ما هو غريب بمحل عملك، مثلما تكتشف من تلاعب بمنزلك، وعليك معاونة رجال الامن بتفتيشك شخصيا وتفتيش اغراضك حتى يستطيع تطبيق ذلك على المواطن المتردد على مكان عملك.
> واستطرد قائلا، إنقل ثقافة الأمن لدى أسرتك والمحيطين بك ليتعاونوا معك فى أمنك الشخصى، وأحرص حال اكتشافك لجسم غريب أن تضع فى إعتبارك أنه قد يكون من المفرقعات، لذا يجب عليك أن تطبق القاعدة التالية ( لا تحرك سكنا ولا تسكن متحركا ولا تقطع موصولا ولا توصل مقطوعا)، ولا تجعل أحد يخالف القاعدة السابقة، مثلما أنت لم تخالفها، واحرص على جمع اكبر قدر من المعلومات من المحيطين حول الجسم الغريب، وفى حال اكتشاف جسم غريب يرجى عدم العبث او فتح او تحريك هذا الجسم، حتى من نابع الفضول، ويلزم اخلاء المكان لمسافة لا تقل عن 50 متر، وإخطار الجهات المختصة ( رقم الطوارىء 180) للتعامل فى هذه الظروف.. وإختتم المقدم محمد نبيل عمر كلامه قائلا: الهدف من التوصيات السابقة هو أمنك الشخصى.

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أونا