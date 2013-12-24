5 نصائح تساعدك على استعادة رشاقتك بعد الفطام

الحمل من الأمور الطبيعية التى تمر بها المرأة وتؤثر على الوزن وتكتسب المرأة من 7 إلى 15 كيلو جراما بعد الولادة، ويقول الدكتور صبحى عيد استشارى التغذية وعلاج السمنة والنحافة، إن فترة الرضاعة من الفترات المهمة والتى قد تساعد الأم على فقدان كثير من الوزن الذى اكتسبته خلال الحمل، إلا إن بعض الأمهات يخشين أن يؤثر اتباع حمية غذائية على تغذية الطفل.

وأضاف عيد أن بعد الفطام تسعى الكثير من السيدات إلى محاولة فقدان الوزن، لذلك يجب على المرأة أن تقلل من استهلاك السعرات الحرارية التى كانت تتناولها أثناء فترة الحمل أو الرضاعة، وهناك عدة نصائح يمكن اتباعها لتقليل تلك السعرات.

النصيحة الأولى: يجب حساب السعرات الحرارية التى يتم تناولها يوميا خلال فترة الرضاعة، وأن تبدأ المرأة فى تقليلها بعد ذلك.

النصيحة الثانية: وهى الاعتماد على الخضروات والفواكه ذات الألياف الغذائية المرتفعة والتى تعطى انطباعا بالشبع، بالإضافة إلى أنها قليلة السعرات الحرارية، مع تناول الألبان خالية الدسم.

النصيحة الثالثة: يجب تجنب الوجبات السريعة، لأنها مشبعة بكميات كبيرة من الدهون المشبعة، بالإضافة إلى المشروبات المياه الغازية أو المشروبات التى تحتوى على كافيين بنسبة مرتفعة.

النصيحة الرابعة: يجب وضع نظام خاص لتقليل الوزن يحتوى على مواعيد محددة للوجبات، بالإضافة إلى وضع برنامج رياضى، يجب أن يمارس بشكل يومى.

النصيحة الخامسة: عند ممارسة الرياضة يجب الاعتماد على التمارين التى تعمل على تقوية عضلات البطن والتى تصبح ضعيفة بعد الحمل والولادة، بالإضافة إذا لم تكونى معتادة على ممارسة الرياضة فلا يجب أن تجهدى فسك دفعة واحدة، بل يجب أن تبدأى بالتدريج حتى تصلى إلى ما تريدين.