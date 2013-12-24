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الصدمات الكهربائية تساعد على محو الذكريات السيئة

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الصدمات الكهربائية تساعد على محو الذكريات السيئة الصدمات الكهربائية تساعد على محو الذكريات السيئة

إذا فقدت أعصابك أو تؤرقك ذكريات حزينة أو سيئة فأصبح من الممكن حاليا محو هذه الذكريات والتغلب على نوبات الاكتئاب التى تعانيها.

فقد أكد فريق من الباحثين الهولنديين على أن التدخل الطبى يمكن أن يساعد فى الحد من استهداف الذكريات السلبية محددة فى المرضى الذين يعانون من نوبات الاكتئاب وفقا لبحث جديد.

فقد استعان الباحثون بالعلاج بالصدمات الكهربائية ليتم تمرير نبضات كهربائية إلى خلايا المخ بواسطة أقطاب كهربائية توضع على فروة الرأس.

وكشف "ماريجين كروس" عالم الأعصاب فى جامعة "نيميجن" الهولندية أنه خلال رشق النبضات الكهربائية لخلايا المخ يستهدف إلى محو الذاكرة السلبية للمرضى خاصة للمراحل المقلقة فى حياتهم، وهو ما نطلق عليه إعادة الوحدة الذاكرة حيث يتم أخذ ذكريات من منطقة "التخزين العقلية "إعادة كتابة على مر الزمان فى هذه الدوائر العصبية فى المخ.

كما أظهرت المتابعة إلى جلسات الصدمات لكهربائية قد ساهمت بشكل كبير فى تخفيف شدة حالات الاكتئاب بين المرضى ومحو عدد من الذكريات المؤلمة مثل السيارات المروعة أو الاعتداءات الجسدية.

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