"التيار الشعبى" بالدقهلية يطالب الرئيس بإدراج "الإخوان" منظمة إرهابية

قال التيار الشعبى المصرى بالمنصورة، إن تفجير مديرية أمن الدقهلية، أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تنظيم عصابة الإخوان فقد كل اتزانه، ويخطط لترويع وإرهاب شعبنا العظيم واستهداف جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية والعبث بمقدرات اقتصادنا وإعلان الحرب الإرهابية.

وقدم التيار الشعبى المصرى بالدقهلية، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، تعازيه للشعب المصرى فى شهدائه من جهاز الشرطة ومن المواطنين المصريين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يقومون بواجب حماية الوطن.

وأكد التيار الشعبى المصرى، أن الهدف من هذا الإجرام الوحشى هو تعطيل خارطة الطريق وقطع الطريق على نجاح أولى خطواته فى الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير 2014.

وأوضح أن الشعب سيلقن الإخوان درساً قاسياً بالخروج بكثافة للتصويت على الاستفتاء، حيث قال التيار الشعبى فى بيانه: "سيلقن الإرهابيون درسا جديدا فى الاستفتاء، ولا مكان له على أرض مصر".

وطالب التيار رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور بسرعة إصدار قانون بإدراج عصابة الإخوان المجرمين على قائمة المنظمات الإرهابية، وما يستتبع هذا القانون من إجراءات طال انتظارها لمواجهة هذا التنظيم الإرهابى.

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