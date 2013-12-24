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"ستار أكاديمي": رنا وسكينة في دائرة الخطر

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"ستار أكاديمي": رنا وسكينة في دائرة الخطر "ستار أكاديمي": رنا وسكينة في دائرة الخطر

تتواجه الطالبتان المصريّة رنا والمغربيّة سكينة في البرايم الرابع عشر من برنامج "ستار أكاديمي" هذا الخميس.
برايم خاص بأجواء العيد ستحييه النجمة اللبنانيّة يارا، التي ستغنّي من ألبومها الميلادي "كستنا"، كما ستطلق أغنيتها الخليجيّة الجديدة "أجيك" على مسرح البرنامج.
السهرة تستضيف أيضاً نجم ستار أكاديمي في موسمه السابع ناصيف زيتون، الذي سيشارك الطلاّب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد.
عودة سكينة أو رنا الى الأكاديميّة سيقرّرها تصويت الجمهور في ختام البرايم، على أن تنضم إحدى الطالبتين الى محمود، جان وزينب للمنافسة في البرايم ما قبل الأخير من "ستار أكاديمي".

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