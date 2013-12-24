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مادلين مطر: عودتي قوية بعد "تعبانة"

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مادلين مطر: عودتي قوية بعد "تعبانة" مادلين مطر: عودتي قوية بعد "تعبانة"

صوّرت الفنانة مادلين مطر، على مدى يومين، كليب لأغنيتها الجديدة "تعبانة"، التي ستصدر مطلع العام المقبل، توّلت إخراجه مي الياس.
مادلين أكدت في حديث لـ"سيدتي نت" أنها لم تؤدي دور السلطانة في الكليب كما صوّر البعض، ولكن هناك امرأة تكون على علاقة حبّ، وفي حالة شكّ مستمرة، وقد وضعتها المخرجة ضمن كادر الفنانة المشهورة تحت الضوء.
وأشارت مادلين إلى أنّ "شخصيتها لا تختلف، بسبب كونها فنانة مشهورة في الوقت الذي تحيا فيه حياة طبيعيّة، فهي بالحالتين متصالحة مع نفسها، وتعيش بشكل عاديّ".
وأوضحت مطر أنّها ستُحيي رأس السنة مع الفنان مصطفى قمر، وأنها اشتاقت إلى كثيراً ، بعد غيابها الطويل.

صوتوا لنجمكم المفضل للفوز بلقب نجم ونجمة 2013 في استفتاء سيدتي نت

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