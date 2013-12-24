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فوضى عارمة في حفل ART لتكريم نجوم السينما والدراما

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فوضى عارمة في حفل ART لتكريم نجوم السينما والدراما فوضى عارمة في حفل ART لتكريم نجوم السينما والدراما

تظاهرة فنية كبيرة شهدها مسرح جامعة الدولية الذي أقيم على خشبته مهرجان قنوات ART الذي يعود مرة أخرى بعد غياب عامين.
مهرجان هذا العام شهد حضوراً غير عادي لمجموعة كبيرة من أهم وألمع نجوم السينما والدراما.
بدأت فعاليات الحفل متأخرة قليلاً عن موعدها المحدّد، وقدّمت الحفل الإعلامية صفاء أبو سعود والمذيعة سهير جودة، وتم خلال المهرجان تكريم مجموعة كبيرة من النجوم منهم غادة عبد الرازق وياسمين عبد العزيز ومنى زكي وأحمد عز ورانيا يوسف.
شابت الحفل العديد من العيوب منها عدم ملاءمة المسرح لإقامة مهرجان بهذا الحجم، إضافة إلى أنّ عدداً كبيراً من طلاّب الجامعة حضروا المهرجان ما سبّب فوضى عارمة، فمع خروج كل فنان من القاعة كان عشرات الطلاب يلتفّون حوله لالتقاط الصور الفوتوغرافية مما سبب ضيق الكثير من الفنانين وأدى إلى تكسير بعض المجسمات الزجاجية في مدخل الجامعة نتيجة التدافع.
وقد حرص المسؤول الإعلامي هشام سعد على توفير كل احتياجات الصحافة، إلا أن ذلك لم يمنع الاحتكاك بالبودي جارد، وأدّى إلى حدوث العديد من المشادات التي سعى هشام لحلها بنفسه.
حضور الطلاب بهذا الكم كان سبباً في عدم وجود أماكن لبعض الفنانين، حيث لم تجد ياسمين عبد العزيز ولا حسن الرداد مكاناً لهما، واضطرت ياسمين إلى الخروج من القاعة للانتقال للجانب الآخر منها حتى تجد مكاناً لها.

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سيدتي

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