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مفاجأة حسن عسيري على التلفزيون السعودي

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مفاجأة حسن عسيري على التلفزيون السعودي مفاجأة حسن عسيري على التلفزيون السعودي

صرح الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري أنه يستعد قريباً لبدء تصوير مسلسله الجديد "ويزهر الخريف" في المملكة، مبيناً أنه مسلسل اجتماعي طويل ومتصل لصالح التلفزيون السعودي، ويعرض في غير رمضان.
وأوضح أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي يعدها المخرج رائد عودة والكاتب علاء حمزة، متمنياً أن يلاقي المجهود والتعب الذي سيحمله هذا المسلسل بالنسبة لصناعه مع عدد حلقاته الكبير القبول لدى الجمهور، فهو الحكم بالنسبة إليه، رافضاً كشف تفاصيل العمل.

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