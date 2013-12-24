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نضال الشافعي وحسن حسني في مسلسل سعودي

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نضال الشافعي وحسن حسني في مسلسل سعودي نضال الشافعي وحسن حسني في مسلسل سعودي

أكد الفنان السعودي خالد سامي أنه اتفق مع عدد من نجوم التمثيل في على المشاركة في بطولة المسلسل الجديد الذي ينتجه ويشارك في بطولته قريباً.
وأوضح أنه عاد منذ أيام من القاهرة بعد أن اتفق مع عدد من النجوم المصريين ومنهم الفنانين: حسن حسني، ونضال الشافعي، على المشاركة معه في بطولة مسلسل كوميدي اجتماعي سعودي تدور أحداثه في المملكة بمشاركة شخصيات عربية من مصر وسوريا والأردن، مبيناً أنه بصدد التحضير الفعلي للمسلسل الذي يحمل صبغة عربية، ولافتاً إلى أنه ينتجه بنظام المنتج المنفذ حتى يبيعه لمن يرغب من القنوات الفضائية، ومشيراً إلى أن التصوير سيبدأ خلال يناير المقبل بالسعودية، فيما لم يحدد بعد عرضه قريباً أو رمضان القادم.
وقال خالد سامي: "كنت أتمنى العودة للإنتاج الدرامي من خلال مصر، والحمدلله عندما ذهبت للتفاوض والاتفاق مع الفنانين وجدت كل الحب والتقدير، فأنا أعشق مصر وأرتبط بها جداً، حيث عشت فيها فترات طويلة وتعلمت ودرست الفن، وشاركت في بطولة العديد من الأعمال المصرية مع كبار نجوم الفن، ومنهم: عبدالله غيث، ومحمود مرسي يرحمهما الله".
وأشار إلى أنه يتمنى أن يصادف مسلسله الكوميدي الجديد "عائلة الدكتور سعود" النجاح مع عرضه قريباً على شاشة القناة الأولى بعد أن خرج من سباق رمضان الدرامي الموسم الماضي، مؤكداً أنه يراهن على نجاح هذا العمل بطريقة "السيت كوم"، خاصة أنه من إخراج المخرج السعودي المميز خالد الطخيم، وبطولة كل من: هيا الشعيبي، وعبير أحمد، وطلعت زكريا.

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سيدتي

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