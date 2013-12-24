زوجة صابر الرباعي حامل بصبي

قد يكون مارس (آذار) هو الشهر الأهم في حياة الفنان صابر الرباعي. فهو الذي غيّر حياته حيث طلق خلاله زوجته سليمة الفقيه العام الفائت وتزوج في نفس الشهر من زوجته الثانية إخلاص جنيفان. وسوف يصبح أباً مرة أخرى لطفل ينتظره صابر بفارغ الصبر أيضاً أواخر شهر فبراير أو مطلع شهر مارس. وقد يطلق عليه اسم هادي تيمناً باسم والده الذي توفي مؤخراً الله يرحمه. وقد تردد أن زوجة صابر قد تختار لبنان أو دبي لتضع مولودها بدلاً من تونس وذلك لتواجد صابر الدائم بين هذين البلدين. وبذلك يصبح لصابر ثلاثة أولاد إبنه البكر إسلام وإبنته صفاء وطفله المنتظر قدومه.