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مجدلانى: 16مؤسسة حقوقية ناشدت عباس التدخل لإخراج المصابين من اليرموك

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مجدلانى: 16مؤسسة حقوقية ناشدت عباس التدخل لإخراج المصابين من اليرموك مجدلانى: 16مؤسسة حقوقية ناشدت عباس التدخل لإخراج المصابين من اليرموك

قال أحمد مجدلانى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو وفدها إلى سوريا، إن أكثر من 16 مؤسسة حقوقية ناشدت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتدخل والبدء فى تطبيق الحلول الممكنة من أجل إخراج المصابين من المخيمات الفلسطينية بسوريا وخاصة مخيم اليرموك.

وأضاف فى تصريح اليوم الثلاثاء- أن تلك المؤسسات أكدت ضرورة تدخل عباس المباشر لإنقاذ حياة 20 ألف مواطن فلسطينى داخل مخيم اليرموك، أصبحوا الآن رهينة فى أيدى مجموعات مسلحة، وناشدته التدخل من أجل السماح بخروج المرضى والمصابين منهم وإدخال مواد طبية وغذائية لهم.

وأوضح مجدلانى أن الرسالة التى بعثت لرئيس السلطة الفلسطينية لاقت منه كل تجاوب، مؤكدا أنه سيتم إخراج نسبة كبيرة من هؤلاء المرضى والمصابين من المخيم خلال يوم أو اثنين حسبما تم الاتفاق مع السلطات الرسمية السورية.
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