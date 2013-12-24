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على خلفية "تفجيرات الدقهلية".. تأمين محيط مديرية أمن المنوفية بمدافع ثقيلة

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على خلفية "تفجيرات الدقهلية".. تأمين محيط مديرية أمن المنوفية بمدافع ثقيلة على خلفية "تفجيرات الدقهلية".. تأمين محيط مديرية أمن المنوفية بمدافع ثقيلة

كتب : محمود الحصري وسحر عون منذ 50 دقيقة

فرضت قوات الأمن، اليوم، حالة الطوارىء القصوى بمحيط ديوان عام محافظة المنوفية، ومديرية الأمن بحواجز أمنية ولجان تفتيش، ومنعت جميع السيارات من العبور أو الانتظار بمحيط ديوان عام المحافظة، الذي يضم مبنى المديرية وقسم ومركز شرطة شبين الكوم، وسط حالة من الذعر بسبب تفجيرات مديرية أمن الدقهلية.

أكد اللواء سعيد أبوحمد، مدير أمن المنوفية، تكثيف تأمين محيط المديرية بمدافع ثقيلة فوق أسطح المباني وتشديد الحراسات، خاصة أن المنطقة بها عدد كبير من المصالح والمنشآت الحيوية الهامة للمحافظة، كديوان المحافظة ومديرية الأمن والأقسام الشرطة ومجمع المحاكم ومجمع المصالح.

أدان مدير الأمن، التفجيرات الإرهابية بمديرية أمن الدقهلية، وصفًا إياه بالعمل الخسيس والجبان، مشيرًا بأصابع الاتهام لجماعة الإخوان المحظورة واتباعها، ومؤكدًا أنهم لا يراعون دين ولا إنسانية، مقدمًا التعازي لأسر الشهداء وخالص دعمه للمصابين.

وأضاف، أن التفجيرات هدفها إرهاب المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار قبل إجراء عملية الاستفتاء على الدستور، وهدم خارطة الطريق، مؤكدًا أننا سنتصدي بكل حزم لكل من يحاول زعزعة الاستقرار والأمن في البلاد وسنحمي بأرواحنا.

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