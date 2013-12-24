دبي تستعد لإقامة أضخم عروض ألعاب نارية في التاريخ

تستعد مدينة دبي - أسوة بنهجها في تقديم كل ما هو جديد ومتميز - لمحاولة تسجيل رقم قياسي تاريخي مساء الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري بإطلاق أضخم عروض للألعاب النارية في العالم تتعاون في تنظيمها مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة لتُضاف هذه الفعالية إلى سجل الأرقام القياسية المتنوعة المتحققة في الإمارة ومن أبرزها "برج خليفة" الذي يُعدّ أعلى بناء في العالم.

وتجرى حالياً مراجعة كافة الاستعدادات النهائية لضمان خروج العروض بالصورة المتوقعة وتأكيد أمن وسلامة الجمهور في موقع العروض والمناطق المجاورة وذلك من خلال تضافر جهود العديد من الجهات المعنية ومنها هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والدفاع المدني ولجنة تأمين فعاليات دبي وغيرها من الأجهزة ذات الصلة وذلك لضمان أكفأ مستويات التنسيق بين الاختصاصات لتوفير أعلى درجات الراحة للجمهور بما في ذلك سلاسة الحركة المرورية وانسيابها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أية تكدسات أو عرقلة لحركة السير سواء في منطقة العروض أو المناطق المحيطة وصولاً إلى النجاح المرجو للمحاولة وضمان تمتع الجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار بتجربة فريدة وشيّقة.

ومن المقرر أن تبدأ عروض الألعاب النارية المذهلة قبيل منتصف الليل عشية الأول من يناير لعام 2014 وستستهل بعد تنازلي باللغتين العربية والإنجليزية بينما سيستمر العرض لمدة ست دقائق تسطع خلالها الألعاب النارية في سماء دبي على وقع أنغام مقطوعات موسيقية إماراتية وفوق كل من "جزيرة نخلة جميرا" و"جزر العالم".

ويشارك في صنع هذا الحدث الضخم أكثر من 200 مهندس متخصص سيشرفون على تنسيق مختلف مؤثرات الألعاب النارية الموزّعة على 400 موقع بينما سيتم استخدام نحو 100 جهاز حاسوب للتحكم في العروض التي ستشمل إطلاق أكثر من 400 ألف قذيفة للألعاب النارية لحظة بلحظة وبتفاصيل متناهية الدقة.

وقد اتخذت اللجنة المنظمة عدداً من التدابير لتنظيم حركة المرور من وإلى جزيرة نخلة جميرا قبيل وخلال العروض بهدف تأمين سلامة سكان المنطقة والزوار على السواء وإتاحة فرصة التنقل بسهولة خلال فترة الاستعداد للعروض في حين سيتم تخصيص بطاقات مرور لسكان جزيرة نخلة جميرا وزوارهم واتخاذ تدابير خاصة لتسهيل مرور نزلاء ومرتادي جميع الفنادق في جزيرة نخلة جميرا بما فيها فندق أتلانتيس.

وحرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة الإرشادات اللازمة لكل سكان "نخلة جميرا" وناشدتهم ضرورة الاطلاع على مُجمَل المعلومات المتعلقة بتنظيم المرور كما ناشدتهم التعاون من أجل انجاح هذه الفعالية وذلك بالالتزام بالمواعيد المعلنة والخاصة بحركة المرور في جزيرة النخلة بما يكفل سلامة الجميع ويضمن تفادي أية اضطرابات مرورية أو تكدسات تعيق الحركة المرورية في المناطق المحيطة حيث أوضحت اللجنة هذه التوقيتات على الوجه التالي ..

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> .. 8 صباحاً إلى 9 مساءً: سيتم السماح لحاملي بطاقات المرور من سكان جزيرة النخلة والزوار باستخدام مركباتهم الشخصية وسيارات الأجرة .

.. 9:00 إلى 10:30 مساءً: السماح فقط لركاب سيارات الأجرة ممن يحملون بطاقات المرور.

.. 10:30 مساءً إلى 01:00 صباحاً: ستتوقف حركة المرور في جزيرة نخلة جميرا لدواعي الأمن والسلامة.

ونظراً لمحدودية مواقف المركبات في سعفات جزيرة النخلة فقد تم التواصل والتنسيق مع سكان الجزيرة لتخصيص مواقف خمس سيارات لزوار كل فلة من فلل السعفات حيث سيتم إصدار بطاقة مرور لكل سيارة.

كما تشمل تدابير الأمن والسلامة المصاحبة للعروض مساء الحادي والثلاثين من ديسمبر منع ممارسة السباحة والإبحار بالقوارب في بعض المناطق القريبة من مواقع الألعاب النارية بينما تتضمن التدابير ذاتها مناشدة الجمهور الامتناع عن التجول على الأقدام في الجزيرة اعتباراً من الساعة 10:30 مساءً وحتى الساعة الواحدة من صباح الأول من يناير وذلك إمعانا في الحفاظ على أمن وسلامة الجمهور سواء كانوا من السكان أو الزائرين.

وأعربت اللجنة المنظمة عن ثقتها الكاملة في تعاون الجمهور الكامل وتفهمه لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها في هذا اليوم بما في ذلك الإرشادات الخاصة بحركة المرور وتوقيتاتها ..مؤكدة أن الهدف الأول والأخير من هذه الإجراءات هو الحفاظ على السلامة العامة وعدم ترك أي فرصة للظروف واتخاذ مختلف إجراءات التأمين الضرورية لحماية الجميع .

واكدت أن تكاتف جميع الجهود مطلب مهم لإنجاح العروض وخروج الحدث بالصورة المرجوة.

وأوضحت اللجنة أنها ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على نشر كافة البيانات والمعلومات الإرشادية للجمهور كافة وبخاصة سكان وزوار جزيرة النخلة وستعمل على تمرير تلك المعلومات عبر مختلف قنوات الإعلام ووسائل التواصل الممكنة لضمان اطلاع الجميع على هذه التدابير الوقتيّة مُعربةً عن شكرها وتقديرها لكل من سيساهم في انجاح هذه الفعالية سواء من خلال جهود الأجهزة المعنية أو عامة الجمهور بتعاونه في الالتزام بالقواعد الإرشادية الخاصة بالحدث.

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