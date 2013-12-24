بالفيديو..الإخوان يهتفون ضد البابا تواضروس خلال زيارته لألمانيا

ينفرد "اليوم السابع" بنشر الفيديوالخاص للإخوان المسلمين بألمانيا أثناء تجمعهم أمام دير العذراء مريم، لإعلانهم رفض زيارة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، ضمن جولته لألمانيا وبعض الدول الأوروبية.

وردد المتظاهرون الإخوان هتافات ضد البابا، لمدة 3 ساعات كاملة، كما هتفوا هتافات مناهضة للجيش والداخلية، وحملوا لافتات باللغات الألمانية والعربية تندد بمساندة البابا للسلطة الحالية فى مصر، وطالبوا الأقباط بأن يتجمعوا ويكونوا يدا واحدة ضد الجيش.

ومن جانبه، قال باسم سمير، من أقباط ألمانيا وأحد المشاركين فى عملية تنظيم زيارة البابا لتدشين دير العذراء مريم بألمانيا أن الداخلية الألمانية أعطت تصريحا رسميا للإخوان المسلمين للتظاهر أمام البوابة الرسمية لدير العذراء مريم بأوكسترا فى ألمانيا.

وأضاف سمير أن وزارة الداخلية الألمانية وضعت 7 سيارات شرطة لمكافحة الشغب وأكثر من 100 ضابط شرطة، لتأمين مقر الدير وتأمين زيارة البابا كاملة خوفا من أى حالات شغب تحدث.

وأشار سمير إلى أن البابا فى هذا اليوم قام بتدشين الدير ورافقه كل من القمص أنجليوس سكرتيره الخاص والراهب جورجيوس سكرتير الخاص، وكل من الأنبا بيشوى مطران كفر الشيخ، والأنبا بطرس رئيس قناة أغابى، والأنبا دميان أسقف ألمانيا، والأنبا أرميا، سكرتير البابا السابق، فى عهد البابا شنودة الثالث، وأسقف النمسا، وأسقف السويد، والعديد من القساوسة.

وأوضح أننا رفضنا إبلاغ البابا، بما حدث من مظاهرات أمام الدير، وتم إبلاغه فى اليوم الثانى، حتى لا يتم إزعاجه، من هذه المظاهرات التى تهدف لوقف فرحة الأقباط بهذه الزيارة .

بينما قال مجدى خليل أحد أقباط المهجر بهولندا - والذى حضر خصيصا من هولندا لتعميد ابنه على يد البابا - إننا فوجئنا بالإخوان المسلمين يتظاهرون أمام الدير، إلا أن الأمن لم يتدخل فى وقفهم وتركهم يتظاهرون.

يذكر أن البابا تواضروس الثانى، كان قد بدأ قبل أسبوعين زيارة خاصة لعدد من الدول الأوروبية بدأها بسويسرا والنمسا وتلاها بزيارة ألمانيا، ويرافقه وفد من سكرتارية المقر البابوى وعدد من الأساقفة.