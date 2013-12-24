"المستقلة": بيان "الصيادلة" عن جمع الأدوية منتهية الصلاحية "مراوغة"

أكد الدكتور محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية المستقلة للصيادلة الحكوميين، وعضو حركة تمرد الصيادلة، أن إصدار مجلس النقابة الحالى لبيان يدعو فيه الصيادلة إلى جمع الأدوية منتهية الصلاحية وحساب قيمتها وخصمها من الموزعين، بهدف للتخلص من كافة الأدوية منتهية الصلاحية، قبل الجمعية العمومية الطارئة لعزل نقيب الصيادلة والأمين العام بأيام، يعد نوعا من "المراوغة".

وأضاف فتوح فى تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر الذى عقدته حركة تمرد الصيادلة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل جمعيتهم العمومية المقبلة بمقر المركز المصرى للحق فى الدواء، أن إصدار مثل هذا البيان قبل الجمعية العمومية لعزل النقيب يهدف لاستقطاب الصيادلة تجاه المجلس الحالى، لافتا إلى أن البيان حدد بدء تنفيذ القرار من الأول من يناير المقبل، أى بعد موعد عقد الجمعية، وهو ما يشكك فى مصداقية القرار وإمكانية تنفيذه من الأساس.