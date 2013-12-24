"سلطان الجابر" يفتتح مشروعات الإمارات فى الأقصر وقنا

افتتح الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة فى الإمارات العربية المتحدة، عددا من المشروعات التنموية فى محافظتى الأقصر وقنا، بتمويل من الحكومة الإماراتية وتحت رعاية القوات المسلحة والحكومة المصرية، وبدأت جولته بافتتاح الوحدة الصحية الأولى فى منطقة نجع كوم المؤمنين والقرى المجاورة، حيث يصل عدد السكان الذين سوف تشملهم الرعاية حوالى 15 ألف نسمة تقريبا، على مساحة ١٠٥٠ مترا.

كما افتتح الوحدة الصحية الثانية فى نجع العبابدة، والتى تخدم ثلاث قرى هى نجع العبابدة وعدد سكانها 5 آلاف نسمة تقريباً وتبعد عن الوحدة نحو 200 متر، ونجع السنينة التى يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً وتبعد عن الوحدة 500 متر، وعزبة السيل وعدد سكانها 3000 نسمة تقريباً وتبعد عن الوحدة كيلو مترا تقريباً، كما افتتح إنشاء مدرسة فى منطقة المندرة بمحافظة الأقصر، والتى تخدم عددا كبيرا من سكانها.

وقال طارق سعد الدين، محافظ الأقصر: "نتقدم بالشكر إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، على الدعم الكبير الذى تقدمه دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية. وسررنا بزيارة الوفد الإماراتى للاطلاع على تقدم العمل فى مشاريع الدعم التى تنفذ بإشراف القوات المسلحة، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة دفعة أولى للتعاون الذى تستفيد منه محافظة الأقصر وأهاليها، فضلاً عن أنها تدل على الاهتمام الفعلى بوصول الدعم لمن يستحقه.

وأضاف، يسرنى أن أعلن أنه تم اليوم إطلاق اسم ميدان الشيخ خليفة على أحد الميادين الرئيسية فى الأقصر، وذلك بناء على طلب شعبى كبير، وتقديراً للمواقف التاريخية لدولة الإمارات إلى جانب مصر".

وأضاف: "لدينا فى محافظة الأقصر العديد من المشاريع، بما فيها ثلاث وحدات صحية ومجموعة من المدارس والوحدات السكنية. وبالتأكيد ستكون لهذه المشاريع انعكاسات كبيرة على المجتمع، فإذا أخذنا على سبيل المثل وحدة صحية بسيطة فى نجع العبابدة، نرى أنها توفر فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء، وعند انتهائها، فإنها ستوفر الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الأشخاص من سكان النجع والمناطق المجاورة له. وسيكون لذلك انعكاسات اقتصادية مفيدة من خلال تعزيز مستوى الرعاية الصحية لأفراد المجتمع".

وقال عبد الحميد الهجان، محافظ قنا: "تشرفت محافظة قنا وفد إماراتى لمتابعة بعض من المشروعات الممولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأت بزيارة إنشاءات الوحدة الصحية بكوم المؤمنين بمركز فقط، وهى ضمن عدد 9 وحدات صحية يتم إحلالها إحلالاً كلياً، وكانت هذه الزيارة لنماذج من العديد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة، والتى تتضمن بجانب الوحدات الصحية عدد 28 مدرسة و1488 وحدة سكنية.