وزير الاتصالات: 5 ملايين جنيه لتدريب الطلاب على صناعة الإلكترونيات

قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم توزيع نحو 8500 جهاز تابلت على طلبة الجامعات من المتفوقين، ومن خلال تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم بمنتهى الشفافية والاحترافية الكاملة، وأن نسبة من 5 إلى 10% ستكون لذوى الإعاقة.

وأضاف الوزير- على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ومعهد تكنولوجيا المعلومات- "أنه سيتم توزيع دفعة جديدة من الأجهزة اللوحية على طلبة الجامعات تصل إلى نحو 10 إلى 15 ألف جهاز قريبا".

وأشار إلى أن الوزارة رصدت نحو 6 ملايين جنيه لتدريب طلبة الجامعات على تصنيع وتصميم الإلكترونيات بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة.

وقال، إن الوزارة تستهدف زيادة نسبة نمو القطاع من 6 إلى 10% خلال العام المقبل، فضلا عن ترجمة ما تضمنته استراتيجية الوزارة، وأيضا التركيز على تصميم الإلكترونيات ونظم البرامج.

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