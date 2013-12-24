فينجر: سداسية سيتي سبب توترنا أمام تشيلسي

أرجع الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي تعادل فريقه مع تشيلسي سلبيا يوم الإثنين في دربي لندن للتوتر الذي أصاب اللاعبين بسبب مباراة مانشستر سيتي والتي خسرها المدفعجية 6-3.

وقال فينجر عقب المباراة "أشعر أننا كنا متوترين لأننا تلقينا 6 أهداف أمام مانشستر سيتي والأمر كان يدور في رأس الجميع مع بداية مباراة تشيلسي".

وأضاف "الحقيقة أن تشيلسي أيضا سبب لنا تلك المشكلة، نحن نريد أن نكون أقوياء بالشكل الكافي للتعامل معها".

وانتقد فينجر الأداء التحكيمي لمايك دين حكم مباراة أرسنال وتشيلسي مؤكدا وجود ضربة جزاء لم تحتسب لصالح لاعبه ثيو والكوت.

وقال فينجر "لا أعتقد أن مايك دين قدم مباراة جيدة، أريد أن أشاهدها مرة أخرى على التليفزيون .. أعتقد أن كرة والكوت كانت ضربة جزاء بأمانة ولو كنت مخطئا فأعتذر عن ذلك".

وفقد أرسنال موقعه في الصدارة لصالح ليفربول بفارق الأهداف بعد التعادل مع تشيلسي بعد أن ظل أكثر من شهر ونصف على قمة الدوري الإنجليزي.