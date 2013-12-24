قناص فلسطيني يصيب إسرائيلي إصابة بالغة

كتب : سيد خميس الثلاثاء 24-12-2013 14:03

بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار على السياج الحدودي الأمني بين إسرائيل وقطاع غزة، نهاية الأسبوع الماضي، فتحت النار هذا الصباح على مجموعة من المدنيين الذين عملوا على إصلاح السياج، وفي أعقاب الحادث تم الدفع بقوة عسكرية كبيرة إلي المكان.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم، إنه تم فتح النار صباح اليوم تجاه مجموعة من المواطنين الإسرائيليين الذين كانوا يعملوا على إصلاح السياج الحدودي في "ناحال عوز"، وهو ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين إصابة بالغة. وقد وصل الطاقم الطبي إلى مكان الحادث وحاول علاج المصاب في موقع الحادث، وفي وقت لاحق المصاب بواسطة مروحية إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، إن التقدير الأولي أنه قنص برصاصة قناص فلسطيني في الجزء العلوي من الجسم.

تجدر الإشارة إلى أن يوم الجمعة كانت هناك أربع حوادث منفصلة على الحدود مع غزة. وفي إحدى هذةه الحالات، اقترب العديد من الفلسطينيين من السياج الحدودي قرب معبر "إيرز" أمام "بيت حانون" في شمال قطاع غزة. وقالت القوات التي وصلت إلى المكان إن المشتبه بهم كانوا يحاولون إتلاف السياج، وأطلقت النار عليهم، وهو ما أدى إلي وفاة شخص وإصابة إثنين أخرين.