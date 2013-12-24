التليجراف: الرجال يعانون أكثر من النساء فى الإصابة بالأنفلونزا

أشارت دراسة حديثة إلى أن الرجال يعانون أكثر عند الإصابة بنزلات "الأنفلونزا"، لأنه المستويات العالية من هرمون التستوستيرون "هرمون الذكورة" يمكن أن تضعف استجابة الجهاز المناعى لديهم.

وأوضحت صحيفة الديلى تليجراف، أن دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة ستانفورد، حول ردود فعل الرجال والنساء على التطعيم ضد الأنفلونزا، وجدت أن المرأة لديها بشكل عام استجابة أقوى للأجسام المضادة من الرجل، مما يمنحها حماية أفضل ضد الفيروس.

وتوصلت الدراسة أن الرجال الذين لديهم انخفاض فى مستويات هرمون تستوستيرون تكون استجابتهم المناعية أفضل من غيرهم، كما أشارت إلى أن مستويات البرتين فى الدم لدى النساء، التى تمر خلالها الخلايا المناعية ذهابا وإيابا، تكون أعلى عندما يتعرض الجسم لتهديد.