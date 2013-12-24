مؤتمر الطب النفسى بالمنصورة يوصى بالتعاون البحثى مع كل التخصصات الطبية

اختتم المؤتمر الدولى الرابع لقسم الأمراض النفسية بجامعة المنصورة أعمالة مؤخرا تحت عنوان "المنهج التكاملى فى ممارسة الطب النفسى" بإصدار عدد من التوصيات.

وقال الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى بجامعة المنصورة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إنه قد شارك فى المؤتمر عدد من أساتذة كلية طب المنصورة من مختلف التخصصات، وكذلك أساتذة الطب النفسى من مختلف الجامعات داخل وخارج مصر، وأيضا عدد كبير من شباب الأطباء النفسيين بمختلف محافظات الجمهورية.

تناول المؤتمر فى جلساته المختلفة كيفية التكامل بين الاتجاهات العلمية الحديثة التى تتناول الأمراض النفسية سواء البيولوجية والنفسية والاجتماعية والتى تتناول الأسباب أو العلاج بما يضمن الارتقاء بالمستوى العلاجى للمرضى كما اشتمل المؤتمر على أكثر من ورشة عمل تناولوا الأساليب المختلفة فى العلاج النفسى للبالغين والأطفال، وكذلك ورشة عمل عن تطبيق الجديد فى طب النوم فى مجال الطب النفسى. واهتم المؤتمر أيضا بأن يقدم قنوات اتصال بين الأطباء النفسيين بمحافظة الدقهلية وبين القائمين على تطبيق قانون الصحة النفسية وكذلك المشرفين والمنظمين للعمل بمستشفيات الصحة النفسية بمصر.

وقال إن المؤتمر أصدر عددا من التوصيات أهمها ضرورة التعاون البحثى والخدمى مع جميع التخصصات الطبية الأخرى بل وغير الطبية أيضا بجامعة المنصورة أو غيرها من الجامعات فى كل ما يخص الطب النفسى ويفيد المريض النفسى والعمل على إقامة العديد من وِرَش العمل ودورات التدريب المتخصصة فى مجال العلاجات المختلفة سواء البيولوجية أو النفسية بقسم الطب النفسى بجامعة المنصورة.

وأيضا العمل على التواصل مع القطاعات المجتمعية المختلفة لتنمية الوعى بماهية الصحة النفسية وكيفية الحفاظ عليها، وكذلك تنمية الوعى المجتمعى بمفهوم الأمراض النفسية.

كما تم التوصية باشتراك أعضاء هيئة التدريس بالقسم بعدد أكبر من المشاريع والمنح الدراسية مع الدول المتقدمة فى مجالات الطب النفسى المختلفة.

جدير بالذكر أنه قد حضر المؤتمر الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة والدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور إيهاب سعد عميد كلية الطب بالمنصورة.

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