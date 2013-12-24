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79 % من قراء "الوطن" يؤيدون إدراج "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية

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79 % من قراء "الوطن" يؤيدون إدراج "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية 79 % من قراء "الوطن" يؤيدون إدراج "الإخوان" على لائحة المنظمات الإرهابية

كتب : محمد شنح منذ 45 دقيقة

عقب إعلان رئيس الوزراء الدكتور حاوزم الببلاوي، رسميا فجر اليوم عن إدراج تنظيم الإخوان، على لائحة المنظمات الإرهابية، استفتت "الوطن" قراءها حول القرار، الذي صاحب الحادث الإرهابي المروع الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية، وراح ضحيته العشرات من القتلى والمصابين من ضباط وأفراد الشرطة وأيضا المواطنين.

وبدءا من وضع الاستفتاء في الساعة الثالثة من صباح اليوم على بوابة "الوطن" الإلكترونية وحتى عصر اليوم، لم يتوقف العداد عن الضخ بآلاف المشاركين في الاستفتاء حيث إن الأرقام تتزايد بشكل لحظي، فمع كل ثانية تزداد أعداد المشاركين، والذي وصل عددهم حتى الآن نحو 25 ألف مشترك، كان رأيهم بين "نعم"و "لا" على السؤال المطروح "هل توافق على إعلان " الإخوان جماعة إرهابية".

نتيجة الاستفتاء إلى الآن، تتوافق مع دعوات الشارع خلال الشهور الأخيرة بإدراج الجماعة المحظورة على قائمة المنظمات الإرهابية، حيث وافق على قرار 79% من المشاركين في الاستفتاء، بينما كانت نسبة الرافضين لإدراج الجماعة كمنظمة إرهابية 21%.

وتعلن "بوابة الوطن" لقراءها، نتائج التصويت على الاستفتاء بأعداد المشاركين ونسب الموافقة والرفض بشكل دوري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعية من لم يشارك من القراء في الاستفتاء على قرار الحكومة حتى الآن لإبداء رأيه والمشاركة، في ظل تصاعد الأعمال الإرهابية في الشارع وتزايد دعوات العنف والتخريب.

يمكنك المشاركة في استفتاء "الوطن" من الرابط التالي

http://www.elwatannews.com/hotfile/details/468

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DMC

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