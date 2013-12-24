الغرفة التجارية بالدقهلية تصرف 500 ألف جنيه للمتضررين من الحادث الإرهابى

قرر مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة أحمد إبراهيم، بالموافقة على صرف 500 ألف جنيه فقط خصما من الاحتياطى العام للغرفة وذلك لمواجهة التلفيات التى لحقت بأصحاب المحلات المحيطة بمديرية أمن الدقهلية والذين أصابهم الضرر جراء هذا الحادث الإرهابى، كتعويض جزئى ومشاركة رمزية من الغرفة للتجار.

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