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"أمن أسيوط" يحبط محاولة تهريب متهمين أثناء ترحيلهم من محكمة منفلوط

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"أمن أسيوط" يحبط محاولة تهريب متهمين أثناء ترحيلهم من محكمة منفلوط "أمن أسيوط" يحبط محاولة تهريب متهمين أثناء ترحيلهم من محكمة منفلوط

تمكنت قوات أمن أسيوط بالتعاون مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منفلوط بأسيوط، من إحباط محاولة تهريب عدد من المتهمين المقبوض عليهم والتابعين لجماعة الإخوان المسلمين أثناء ترحيلهم من محكمة منفلوط الابتدائية.

وتجمهر عدد من أهالى المتهمين وأنصارهم حول سيارة الترحيلات، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة؛ فى محاولة لتهريب المتهمين الذين تم عرضهم على محكمة منفلوط الابتدائية ظهر اليوم "الثلاثاء" ؛ ما اضطر قوات الأمن لإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لتفريقهم.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف، وقامت بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مركز الشرطة ومحيط المحكمة بالسلاسل والحواجز الحديدية.

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مصر 365