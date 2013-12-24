تجار "تموين الأقصر" يطالبون بتوفير المقررات التموينية وصرف الحوافز

طالب تجار السلع التموينية بمركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر بتوفير مخزن لاستيعاب السلع التموينية الواردة من المحافظات الأخرى، مؤكدين رفض العديد من سائقى الشاحنات التوجه إلى أرمنت بسبب التأخير فى تفريغ الحمولة بسبب التكدس لعدم وجود مخزن.

وأشار التجار وعددهم يصل إلى 65 تاجرا بأنحاء المركز، إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بالفعل باختيار مكان بمنطقة حاجر أرمنت الحيط لتخصيصه كمخزن تستطيع الشاحنات الوصول إليه فى أى وقت ودون تأخير ويستطيعون من خلاله الحصول على المقررات المختلفة فى الأوقات المناسبة إلا أن العمل به قد توقف تماما.

كما طالب التجار بسد العجز فى عدد من المقررات التموينية والذى بدأ منذ ما قبل أحداث يونيو الماضى خاصة فى السلع الرئيسية وهى السكر والزيت والأرز مما تسبب فى تأخير صرف المقررات خلال الأيام الأولى من كل شهر إلى ما بعد منتصف الشهر.

وناشد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين، بسرعة صرف الحوافز المتأخرة منذ أكثر من 8 أشهر وهى بواقع جنيه واحد عن كل بطاقة تموينية.

يذكر أن مدحت جعفر وكيل وزارة التموين بالمحافظة قد أكد استجابة الوزير لمطلب توفير المقررات وسد النقص فى بعض السلع التموينية.