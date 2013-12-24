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جماهير أهلي جدة تقذف بيريرا بزجاجات المياه بعد الخروج من الكأس

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جماهير أهلي جدة تقذف بيريرا بزجاجات المياه بعد الخروج من الكأس جماهير أهلي جدة تقذف بيريرا بزجاجات المياه بعد الخروج من الكأس

قامت مجموعة من جماهير فريق أهلي جدة بقذف البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني بزجاجات المياه الفارغة باتجاهه بعد الخسارة من الفتح في كأس ولي العهد.

وودع أهلي جدة البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من الفتح بهدفين نظيفين يوم الإثنين.

ولم تجد جماهر أهلي جدة سوى مدرب الفريق فيتور بيريرا لتصب غضبها عليه بعد المباراة إذ قامت بقذفه بزجاجات المياه أثناء توجهه لغرفة الملابس.

كما رددت الجماهير بإسم فيكتور سيموس اللاعب البرازيلي الذي استغنى عنه بيريرا مؤخرا وجلب البرتغالي ليال بدلا منه.

وأشارت تقارير إلى أن قرار إقالة بيريرا قد يكون اقترب بعد الإخفاقات المحلية والآسيوية التي تعرض لها أهلي جدة مؤخرا.

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