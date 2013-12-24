مختبر "ناسا ينجح في زراعة خلايا جذعية بالفضاء تعالج السكتة الدماغية

كتب : نادية الدكروري الثلاثاء 24-12-2013 12:33

نجح الدكتور " أبا الزبير" ، مدير مختبر علاجي بفلوريدا ، في زراعة خلايا بشرية بالمركز الفضائي لتقدم العلوم "كاسيس" التي أثبتت قدرتها علي علاج مرضي السكتة الدماغية.

حصل الزبير علي منحة قدرت ب 300 ألف دولار ؛ لإرسال خلايا جذعية بشرية لتنمو بمركز " كاسيس" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية " ناسا" علي متن المحطة الفضائية " أي إس إس " ، و أثبتت إختبارات الدراسة المنشورة حديثاً نمو الخلايا المزروعة بسرعات أعلي من نموها علي سطح الأرض.

" بعد إثبات النمو السريع للخلايا الجذعية في الفضاء نحتاج لوقت إضافي لإثبات إمكانية توليد و إنشاء الأنسجة و الأعضاء البشرية علي المركبات الفضائية" ، قال الزبير في إشارة لأول تجربة لإختبار نمو الخلايا الجذعية بنخاع العظام بعيداً عن المعامل الأرضية ،في ظل مواجهة العلماء العديد من التحديات في زراعة هذه الخلايا بالمختبرات علي سطح الأرض.

أنشأت " ناسا" عام 2011 مركز " كاسيس" لتعظيم الإستفادة من الأبحاث و الإبتكارات العلمية بالفضاء لخدمة البشرية ، و ربط المستثمرين بأفكار العلماء.