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"حريات المحامين" تدين حادث المنصورة وتحمل الإخوان مسؤوليته

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"حريات المحامين" تدين حادث المنصورة وتحمل الإخوان مسؤوليته "حريات المحامين" تدين حادث المنصورة وتحمل الإخوان مسؤوليته

كتب : محمد سليمان منذ 37 دقيقة

أدانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حادث التفجير الإرهابي على مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، محملة المسؤولية المباشرة عن وقوعه لتنظيم الإخوان.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن هذا الحادث وغيره من الحوادث الإرهابية هو نتاج سنوات طويلة من التخلف الفكري والجهل، والانغلاق الذي عاشه هذا التنظيم لأكثر من 80 عاما، وما نتج عنه و خرج من عباءته من فكر تكفيري للمجتمع، وصل إلى حد ممارسة عمليات القتل واستحلال دماء الناس دون وازع من دين أو أخلاق أو وطنية"، بحسب البيان.

وشددت اللجنة على أن هذا الحادث الإرهابي الأثيم وغيره لن يزيد الشعب المصري إلا عزما و إصرارا على المضي قدما في تنفيذ خطوات خريطة المستقبل الانتقالية وعلى رأسها الاستفتاء الدستوري المقرر له يومي 14 و15 يناير المقبل.

ودعت اللجنة إلى سرعة القبض الجناة الإرهابيين، وإعلان مجريات التحقيق معهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية قصاصا لحقوق الضحايا، مشيرة إلى أنها أوفدت صباح اليوم لجنة من أعضائها إلى مدينة المنصورة لتقديم واجب العزاء، وإعداد تقرير مفصل عن هذا الحادث الإرهابي وما سبقه من عنف أخرى وقعت بمدينة المنصورة خلال الفترة الماضية.

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