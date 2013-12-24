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إيدان: كان حلمي أن ألعب بجوار أبو تريكة

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إيدان: كان حلمي أن ألعب بجوار أبو تريكة إيدان: كان حلمي أن ألعب بجوار أبو تريكة

أبدى البوركينابي موسى إيدان لاعب الأهلي الجديد عن حزنه لاعتزال محمد أبو تريكة نجم الفريق قبل انضمامه للفريق.

وحضر إيدان إلى مقر الأهلي صباح الثلاثاء واجتمع مع محمد يوسف المدير الفني للفريق على أن ينتظم في تدريبات الفريق الأحمر يوم الأربعاء.

وقال إيدان في تصريحات للصحفيين "فخور لانضمامي لنادي القرن في إفريقيا، وبطل دوري الأبطال القياسي".

وتابع "أعلم أنني سأواجه منافسة كبيرة للحصول على فرصة اللعب أساسيا في صفوف الفريق، فالأهلي ملئ بالنجوم".

وانضم إيدان البالغ من العمر 22 عاما للأهلي قادما من القطن الكاميروني لمدة أربعة مواسم ونصف.

وأضاف إيدان "حزين لاعتزال أبو تريكة قبل أن انضم للفريق، لقد كان حلمي أن ألعب إلى جواره".

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