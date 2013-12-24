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يوسف يجيب على السؤال الصعب: ماذا سيفعل الأهلي بعد أبو تريكة؟

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يوسف يجيب على السؤال الصعب: ماذا سيفعل الأهلي بعد أبو تريكة؟ يوسف يجيب على السؤال الصعب: ماذا سيفعل الأهلي بعد أبو تريكة؟

أجاب محمد يوسف المدير الفني للأهلي عن سؤال حول ماذا سيفعل الأهلي بعد اعتزال نجم الفريق محمد أبو تريكة؟.

واعتزل محمد أبو تريكة نجم الأهلي رسميا عقب خوض نهائيات كأس العالم للأندية بعد عشر سنوات قضاهم بين جدران النادي الأحمر.

وقال يوسف لـFilGoal.com "اعتزال أبو تريكة أمر صعب، ويحتاج للكثير من القرارات الهامة".

وتابع "أول الخيارات هي أننا سنبدأ في تغير خطة اللعب في الفترة المقبلة، قد نلعب بجناحات صريحة خلف مهاجمين، أو بتمريرات بينية من الخلف".

وأكمل "الخيار الثاني هو البحث عن بديل يؤدي نفس أدوار تريكة من صناعة اللعب والتقدم كمهاجم ثاني، وهو الخيار الأصعب".

وفسر "في الظروف الحالية وفي عدم وجود فترة زمنية كافية للبحث عن ضم لاعب جديد أو تجربة لاعبين موجودين للقيام بنفس الدور".

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فيديو اليوم السابع