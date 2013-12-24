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إيقاف عبد الشافي .. والزمالك لا يعلم

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إيقاف عبد الشافي .. والزمالك لا يعلم إيقاف عبد الشافي .. والزمالك لا يعلم

قررت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة إيقاف محمد عبد الشافي لاعب الزمالك بسبب عدم سداده لمستحقات وكيله محمد شيحة.

وكان محمد شيحة قد قدم شكوى ضد محمد عبد الشافي في اتحاد الكرة لتقرر شؤون اللاعبين إيقاف لاعب الزمالك حتى تسديد كافة مستحقات وكيل أعماله.

وأكدت لجنة شؤون اللاعبين أنها أرسلت إخطارا بإيقاف اللاعب وهو ما نفاه حمادة أنور المدير الإداري للزمالك الذي أكد عدم تلقي خطابا رسميا بذلك.

ويتعرض الزمالك لأزمة جديدة قبل مباراة الفريق أمام المصري إذ يعد عبد الشافي هو الظهير الأيسر الوحيد في قائمة الفريق بعد انتقال صبري رحيل للأهلي.

وينضم عبد الشافي بذلك مؤقتا لقائمة غيابات الزمالك في مباراة المصري والتي تضم الثلاثي شيكابالا ومحمد إبراهيم وحازم إمام.

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