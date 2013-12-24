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المصريين الأحرار بسوهاج ينعي شهداء الحادث الارهابى بالدقهلية

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المصريين الأحرار بسوهاج ينعي شهداء الحادث الارهابى بالدقهلية المصريين الأحرار بسوهاج ينعي شهداء الحادث الارهابى بالدقهلية

المصريين الاحرار

نعى حزب المصريين الأحرار بسوهاج شهداء حادث الإرهاب الاسود الذي وقع بمديرية امن الدقهلية وأسفر عن استشهاد 12 شخصا واصابة اكثر من 100 اخرين .

وأكد الحزب في بيان له على ضرورة تنفيذ خارطة مستقبل الشعب المصري وإرادته وان الحزب على ثقة كبيرة في وعي الشعب وتلاحمه ووقوفه مع مؤسسات الدولة لمحاربة الإرهاب الاسود والغاشم وأن هذا العمل الإجرامي الخسيس ومن يقف وراءه لن يعطل سير خارطة الطريق لأنها مدعومة بإرادة الشعب ويوكد الحزب إصراره على مواصلة الطريق ضد الإرهاب وأن الحزب سيكون داعما ومساندا لأهالي الشهداء والمصابين جميعا رحم الله الشهداء ولذويهم الصبر والسلوان .

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