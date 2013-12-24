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الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مصر

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الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مصر الإمارات تدين التفجير الإرهابي في مصر

أدانت دولة الامارات العربية المتحدة بشدة حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة بجمهورية العربية الشقيقة وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان اليوم أن دولة الامارات تدين بشدة هذا العمل الارهابي والاجرامي الجبان الذي يستهدف زعزعة امن واستقرار مصر الشقيقة ويتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية ..وتجدد تضامنها ووقوفها إلى جانب الاشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا.

وأعربت وزارة الخارجية عن تعاطف الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر ضحايا هذا العمل الاجرامي سائلة المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه.
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