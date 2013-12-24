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مفتي الجمهورية يؤكد أن ميلاد المسيح‏ سيظل ميلاد خير ورحمة للمسيحيين وللمسلمين

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مفتي الجمهورية يؤكد أن ميلاد المسيح‏ سيظل ميلاد خير ورحمة للمسيحيين وللمسلمين مفتي الجمهورية يؤكد أن ميلاد المسيح‏ سيظل ميلاد خير ورحمة للمسيحيين وللمسلمين

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

أكد فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن ميلاد السيد المسيح‏ عليه السلام‏ كان ومازال وسيظل ميلاد خير وسلام ورحمة ، ليس فقط لإخواننا المسيحيين ، بل وللمسلمين وسائر البشر أجمعين في كل الأزمان.

جاء ذلك فى برقية التهنئة التى بعث بها مفتى الجمهورية اليوم الى كل من القس صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية ، وسفير الفاتيكان بالقاهرة ، والأنبا انطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك فى ، والمطران منير حنا رئيس الطائفة الأسقفية في مصر والشرق الأوسط ، وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيدا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

وقال فضيلته في تهنئته للإخوة الأقباط بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ” أدعو الله أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطا بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير ، وأن يبقى وطننا الغالي دائمًا وأبدًا رمزًا للأمن والأمان والسلام والمحبة”.

وأشار فضيلته إلى أنه يجب علينا كأبناء وطن واحد أن ننشر الحب والسلام فيما بيننا ، لأننا اليوم بحاجة إلى إشاعة مشاعر التآخي والتلاحم والوحدة الوطنية ونبذ الشقاق والخلاف حتى نترك للأجيال القادمة بناءً حضاريًّا إنسانيًّا أساسه الإيمان وعماده العدل وقوته المحبة بين أبناء الوطن.

ودعا فضيلة المفتي المسلمين والمسيحيين على حد سواء ، إلى ضرورة تحويل هذه المشاعر الطيبة إلى توحيد للجهود والرؤى والبحث عن المشترك من أجل مصلحة مصر، مضيفًا أن الأنبياء عليهم السلام تركوا لنا قيمًا وقواعد راقية في التعاملات الإنسانية وغيرها تنفع في كل زمان ومكان وما علينا إلا التحلي والتمسك بها.
> ز ن
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